Inimesed „Hingesoojuse“ saatejuht Heveli Veersalu: mulle on senini üllatus, et Katrin Lust mind saatejuhina soovitas Kroonika | Ohtuleht.ee , täna, 22:17 Jaga: M

Heveli Veersalu Foto: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

"Kartsin, et mu oskused ei küüni selleni, et astuda ekraanile, aga Katrin ei jätnud jonni," tunnistab Kanal 2 uue saate "Hingesoojus" saatejuht Heveli Veersalu Kroonikale antud intervjuus, et lasi saate produtsendil Katrin Lustil end ekraanile rääkida.