SAAGA EI LÕPPEGI?! Kristi Loigo esitas „Hingesoojuse“ tegijate vastu kriminaalasja algatamise avalduse. Kanal 2: süüdistused ei vasta tõele! 

Õhtuleht avaldab Kristi Loigo selgituse ja põhjenduse täismahus:„“Kodutunne“ on 10 aastaga üles ehitatud formaat, siia alla on pandud palju energiat ja ka investeeringuid. See, mida Kanal 2 ja Katrin Lust teevad, on kuritegelik. Nad rebivad jõuga „Kodutunnet“, mida nad ise loonud ei ole, endale. Nad teevad üks-ühele saadet, kasutavad selleks „Kodutunde“ tulemusi ja ka nime. Nimelt on meie endise assistendi (Heveli Veersalu, „Hingesoojuse“ saatejuht ja „Kodutunde“ endine assistent – toim.“) valduses pered ja kontaktid, kelle oleme välja valinud, eeltöö teinud, rahad kulutanud. See on info, mis on saanud talle teatavaks „Kodutunde“ saadet tehes, samuti kõik koostööpartnerid, kes on aastatega sisse töötatud.