TELEARTIKLITE TOP 10 | Vahekord ja suuseks teleekraanil on lõppeva aasta telemärksõnad 

„Kuuuurija“ tõi märtsis ekraanile loo 38aastasest Tartust pärit Laurist, kes on terve elu olnud täiesti terve ja sportlik mees, kuid nakatus koroonaviirusega. Lauri kirjeldas oma tundeid saatejuht Katrin Lustile nädala jooksul. Mees piinles enda sõnul vahepeal lausa elu ja surma piiril.

Lauri ütles kiirabile, et tuli kriisipiirkonnast, kuid talle vastati, et Saksamaa pole kriisipiirkond (7. märtsi seisuga). „Neil pidi nii palju tegemist olema, et pole aega, et ju on tavaline gripp,“ rääkis Lauri „Kuuuurijale“. „Muidugi, jah, siin ma nüüd olen, positiivne tulemus.“ Lauri keeldus edasi sõitmast ja oli oma vanade vanemate kaitseks sunnitud kiirabile valetama, et on käinud ka Itaalias. „Ütlesin, et nädal-kaks tagasi käisin Itaalias tiiru ja siis olid kohe kohal.“ Intervjuud andes Lauri pidevalt köhis, vabandas selle eest ja ütles, et enesetunne on kohutavalt s*tt. „Ma ei tea, kaua ma siin üldse rääkida suudan.“ „Kuuuurija“ saatejuht Katrin Lust oli Lauriga ühenduses alates 15. märtsist.

10. Isa seksuaalse väärkohtlemise osaks langenud naine: mulle öeldi, et kui ma piisavalt kõvasti ei karju, olen ise süüdi

„Mind on seksuaalselt väärkohelnud mu isa. Esimene kord, mida mäletan, oligi see, kui ma läksin katki.“ Sellise šokeeriva paljastusega astus septembris „Pealtnägija“ kaamerate ette 27-aastane Kadri, kes nõustus oma lugu avalikult jagama, et öelda saatusekaaslastele – te ei ole üksi.

Kadri Foto: Kuvatõmmis/"Pealtnägija"

Kadri kasvas Lõuna-Eesti väikelinnas, nende pere oli usklik, isa töötas ühtaegu avalikus ametis ja kuulus koguduse juhatusse. Kadri sõnas, et tema esimesed mälestused on hirmust. „See algas siis… ma arvan, et ma olin viiene, kui ma…“ räägib Kadri, end vahepeal kogudes. „Olin viiene, kui ma ei tahtnud elada. Tahtsin endale haiget teha. Ma ei saanud aru, miks.“