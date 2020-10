Kättemaks „Rannamajas“: Helena tegi Karmeniga kudrutanud Toomasele viimasel ööl suuseksi 

Saate alguses nukrutseb Helena, et Toomasel on silmi ainult Karmeni jaoks. „Mida ma peaks tundma, kui inimene on rääkinud, et ta tahab mu ema näha, mu sõbranna pulma tulla ja üldse minuga olla ning seksida. Ilmselgelt, kui keegi mulle seda otse ütleb, tahan ma teda uskuda, eriti kui ta ise ütleb, kui otsekohene ta on.“