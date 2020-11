VIDEO | „Naabrist parema“ värskeima hooaja võitjad panid konteinermaja müüki: see on meie peres pidev tüliallikas, mis tekitab palju stressi 

„Kindlasti ei tule see meie jaoks kergekäeliselt, praegu on 2. november ja kõik on viimseni läbimõeldud, katsetatud ja proovitud ning nüüd on see aeg, mil peame selle otsuse vastu võtma,“ räägib Eero Youtube’i postitatud videos.

Paari sõnul oleks neil vaja olnud 15 000–20 000 eurot, et ehitada maja selliseks, nagu nad alguses ette kujutasid. „Kui me selle summa teda saime, hakkas teisalt tekkima küsimus, et kui on vaja nii suur investeering teha, kas tahad seda teha mitte endale kuuluva maa peal,“ räägib Eero, et plaanisid maja püsti panna Otepääle, kuid see osutus liiga keeruliseks ja kalliks.