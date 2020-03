Johann Urb kutsub äreval ajal mediteerima: visualiseerige maailma, kus on terved ja õnnelikud inimesed 

"Seoses koroonaviirusega kutsun teid sotsiaalses eksperimendis osalema. Meil kõigil on nüüd rohkem aega, kui oleme end ise karantiini pannud. Mis oleks, kui hulk inimesi veedaks iga päev kolm minutit visualiseerides maailma, mis on vaba haigustest ja kannatustest ning kus on terved ja õnnelikud inimesed käest kinni hoidmas. Seda võiksid teha inimesed igas kultuuris, usus ja vanuses," kirjutab ta.