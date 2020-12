ELU ARTIKLITE TOP 10 | Lahkuminekud, „Kuuuurija“ abil päranduse kätte saanud mees ning blogija ja Austraaliast saabunud kallima esmakohtumine 

1. Tuuli Roosma ja Arbo Tammiksaar lahus? Arbo liigub seltskonnas 25 aastat noorema naisega

Augustis jõuab Õhtulehe toimetusse aga info, et Arbot on mitmel peol nähtud lustimas ja naistega tutvust sobitamas. Allika hinnangul käituvat ta nagu vallaline mees. Tuuli kinnitab, et nende vahel on kõik korras. Oktoobris nähakse Arbot salapärase blondiini seltsis kodu-, aia- ja remondikaupade poes Depo. Küsimusele, kas vihjetel, et Tuuli ja Arbo on lahku läinud, on tõepõhi all, vastas Tuuli novembri lõpus telefonis sõbralikult ja viisakalt: „Ei oska kommenteerida.“ Mõni aeg hiljem nähti Arbot Telliskivis pidutsemas, käevangus temast 25 aastat noorem modell Mona Brit Luur (24).

Loe pikemalt SIIT.

2. AVAMEELNE INTERVJUU | Malluka abikaasa Kardo: ta teatas mulle lahutusest e-kirjaga. Võtsin naise kaissu ja üritasin rahustada, aga oli juba hilja

Eesti populaarseim blogija Mallukas ehk Mariann Treimann, kes on kuus aastat abielus olnud oma laste isa Kardoga, andis 15. septembril blogis teada, et lahutab. „Me tegelesime kahjuks lihtsalt liiga pikki aastaid mitte tülitsemisega, millest ma siin blogiski suure suuga rääkinud olen, aga ma ei saanud ise aru, et mitte tülitsemine tuleb lihtsalt meievaheliste teemade ignoreerimisest ja probleemide vältimisest. Ja nii juhtuski, et enne, kui ma isegi aru sain, olid aastad möödas ja kõik need tunded hakkasid mul juba viiel erineval moel üle ääre ajama,“ tunnistas Mallukas.

Mariann ja Kardo Foto: Martin Ahven