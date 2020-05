Petuskeemi järjekordne ohver: Liis Lemsalu nime väärkasutatakse reklaamkampaanias 

Reklaam kujutab endast võltsitud intervjuud, milles Liis räägib, et kaotas imetablettidega tervelt 17 kilo oma kehakaalust. Seejuures on kasutatud ühe Eesti meelelahutusportaali kujundust, mis treenimata silmale ja kergeusklikumale lugejale võib jätta täiesti usutava mulje.

Nukralt halva tasemega fotomontaaž. Tootenimi purgikesel on lugeja tervise säästmise huvides kaetud. Foto: Internet

Liisi mänedžer Sandra Sersant on konkreetne: sellist reklaami pole kunagi tehtud, sellist intervjuud pole kunagi antud. Tegu on pettusega. Liis Lemsalu ei ole asjaga seotud ja kindlasti ei propageeriks ta dieedipidamist.

Liis hoiatab fänne ka sotsiaalmeedias, kus rõhutab, et pole pettusega kuidagi seotud. Liis palub oma raha netipetturitele mitte anda ning lisab juhised, kuidas pettuse otsa komistades käituda: "Teeme ühiselt kõik selle jaoks, et sellised reklaamid ei leviks. Et me ise neid reklaame Facebookis ning Instagramis ei näe, ei ole meil võimalik neid ka scamina raporteerida, seega palume SINU ABI. Selle asemel, et reklaamile klikkida, palun vajuta reklaami üleval paremal nurgas olevale kolmele punktile ning vali REPORT AD -> Scam. Samuti on abi, kui saadad privaatsõnumina reklaami Facebooki või Instagrami lingi (mitte lingi, mis avaneb, kui reklaamile klikata). Olge valvsad ja hoitud!"