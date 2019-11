Petuskeemi ohver Elina Born: väga alatu, et kasutatakse minu nime, nägu ja keha sellise asja reklaamiks, millest ma pole kuulnudki! 

Born jagab oma Instagrami kontol kuvatõmmist vestlusest, kus temalt uuriti, kas vastab tõele, et Elina sai saledamaks tänu spreile, mis kasutab enda reklaamis just Borni nägu.

Kuvatõmmis Instagramist Foto: Kuvatõmmis/instagram.com/elinaborn

Naine kinnitab, et tegu on pettusega. "See pole okei, et kasutatakse minu nime, nägu ja keha mingi asja reklaamiks, mida ma pole mitte kunagi kasutanud ega isegi sellest midagi kuulnud."