Dirigent Heli Jürgenson: „Kui kindel saab täna üldse millelegi olla? Kas meie järgmine laulupidu toimub?“ 

Heli Jürgensoni klaveriõpingud Aseri muusikakoolis päädisid katsetega Otsa muusikakoolis koorijuhtimise klassis, kuna leiti, et tal on pianistiks saamiseks liialt väike käsi. Nüüd ütleb Heli, et on tänulik kõrgematele jõududude, kes juhatasid ta noore neiuna ühe ukse tagant teise taha, kus talle avanes koorimuusika maailm, milles sotsiaalne suhtlus on sama oluline kui professionaalsus. Et just koormeistrina on ta lihvitud oskusi märgatud, näitab fakt, et Heli on nomineeritud koormeistrina tänavuste Grammy auhindade parima kooriesituse kategoorias. Niisuguse tunnustuse taga on osalemine koos hinnatud helirežissööri Jens Brauniga Eesti Filharmoonia kammerkoori ja Kaspars Putniņši CD-plaadi „Schnittke: Choir Concerto; Three Sacred Hymns; Pärt: Seven Magnificat-Antiphons“ ettevalmistamisel ja salvestamisel.