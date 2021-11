Staarseikleja söötis prints George'ile sisse elusa sipelga! 

Grylls rääkis teisipäeval telesaates „Good Morning Britain“, et kohtus väikese printsiga kaks aastat tagasi King's Cupi regatil Wighti saarel. George'i emaema Carole Middleton kutsus ellujäämiseksperdi ja teletähe printsiga tutvuma, sest too on tema suur fänn, vahendab People.

„Kui me juttu ajasime, kulges sipelgate rodu üle printsi jalalabade, ja me vaatasime neid, ta vaatas mind pärani silmadega ja ma ütlesin: „Kuule, me peame ühe sipelga ära sööma.“ Prints ütles: „Ah tõesti?“ ja me sõimegi.“