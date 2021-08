KOHUS TEGI OTSUSE! Katrin Lusti ja ärimehe Iraj Zandi vastasseis leidis lahenduse 

Kolmapäevane Eesti Ekspress kirjutab, et Harju Maakohus otsustas täna rahuldada jõuka elunautija Iraj Zandi hagi. Nii Lust kui ka telejaam TV3 peavad maksma talle valurahaks 10 000 eurot.

Lusti ja ärimehe Iraj Zandi vaheline vaidlus sai alguse 2018. aastal „Kuuuurijas“ olnud osa tõttu, milles käsitleti kupeldamisskeeme. Zand kaebas Lusti kohtusse ja nõudis temalt ja ka TV3-lt miljonieurost kahjutasu. Paraku pidi mees leppima vähemaga.

„Olin valmis igasugusteks kompromissideks ja koostöödeks,“ ütleb Lust. „Kui inimeste arvates on okei, et meie noored naised käivad vanemate välismaiste härradega kohtamas ja siin pole midagi taunimisväärset, siis jah, ma tunnen, et selle looga mitu aastat tagantjärele tegelemine ei olnud asja väärt. Härra Zand võiks praegugi tulla minu saatesse, annaksin talle 44 minutit aega oma loo rääkimiseks ja läheksime eludega edasi,“ rääkis Lust 2020. aastal Õhtulehele.

Skandaalne ärimees Iraj Zand ei eita, et ta on terve elu olnud naistemees, kuid ta raidus, et pole kedagi vägistanud ega kupeldanud, vahendas Kanal 2 uudistesaade „Reporter“.

Lust tunnistas 2018. aastal saates „Pealtnägija“, et kahetseb Iraj Zandiga seotud lugu. „Ma ei tahaks juriidiliselt vaielda, vaid saateid teha. Tegelikult on olnud Eesti tüdrukute vaba valik sellise härraga magada, temalt kingitusi võtta. Kokkuvõtvalt, mida ma selle looga ühiskonnas muutsin? Kui võtame ükskõik millise teise loo, siis ma ei tagane sellest, aga siin on palju kära ja vähe muutust,„ selgitas „Kuuuurija“ saatejuht.