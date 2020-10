MISSIS ESTONIA SAAGA JÄTKUB! Ireni Erbi korraldataval võistlusel osalenu: me ei räägi ausast konkurentsist või võistlusest 

Kuigi Ireni Erbi probleemidest on pikalt ja laialt räägitud nii eesti- kui venekeelses meedias, uskusid paljud veel sel suvelgi Erbi väiteid, et Jantsoni kohtuasja puhul on tegu laimu ja kiusuga. Näiteks otsustas Elvi osaleda Ireni korraldatud võistlusel Missis Estonia Classique 2020, milleks veenis teda võistluse Facebooki lehel avaldatud video, kus kutsus naisi üles mullune võitja, politseinik. „Mind kutsus eelmise aasta võitja, politseinik. See oli väga osav trikk Erbi poolt.“

Tiina Jantson räägib „Pealtnägijas“, et Ireni Erbi ignoreerib enda vastu esitatud pankrotiavaldust ning kohtutäituri korraldusi. Jantsoni sõnul on ka paljud teised Erbi vastu kohtusse läinud – naine on väidetavalt sisse kasseerinud maailmas toimuvate missivõistluste osalustasud, kuid neid mitte edasi maksnud ja hoopis oma taskusse pannud.

„Pealtnägijaga“ suhelnud Ksenja osales võistlusel Missis Estonia Classique 2020, kus pärjati Missis Curve tiitliga. „Kõigepealt torkas silma, et konto (kuhu osalustasu maksta – toim.) polnud Eesti, vaid Belgia oma,“ räägib naine. Osalustasu oli 275 eurot ning naised on öelnud, et kui raha makstud, muutus Erbi täielikult – kui keegi mõne probleemi kohta küsis, hakkas too ähvardama.

„See on praegu viimane hoiatus, kui mõistus pähe ikka ei tule või tuleb. Veel üks selline ebaadekvaatne kommentaar ja oleme sunnitud teid finaalist koheselt eemaldama distsipliini rikkumise tõttu ning rahu majas. Siis vaielge edasi nii palju kui soovite, aga juba kusagil muljal. Dramaqueeni tiitlit me siin ei jaga,“ tsiteerib saates üks anonüümne naine Erbi sõnu. Elvi lisab, et võistlejaid ähvardati pidevalt mingisuguste miinuspunktide ja disklahviga. „Kõik pidi olema tema meele järgi. See oli konkursi kõige raskem osa.“

Tänavuse Missis Estonia Classique võistlusega oli seotud veel üks skandaal. Võitjakrooni sai pähe 42aastane audiitor Kristi Hõrrak, kes käis intervjuud andmas isegi „Ringvaates“. Seal rääkis naine, et läheb Eestit Ameerikasse esindama. Mõni aeg hiljem võttis Erbi aga Hõrrakult tiitli ning andis selle edasi Jelena Leonovale. Hõrrak ei soovinud kaamera ees kommentaari anda, kuid paljastab kirjalikus kommentaaris, et Erbi küsis temalt Californias toimuval Missis Globe Classique võistlusel osalemise eest 3200 eurot, kuigi kodulehe andmetel maksab seal osalemine vaid 1800 dollarit. Kui Hõrrak Erbilt selle kohta selgitusi nõudis, andis Erbi tiitli lihtsalt järgmisele naisele, tuues põhjenduseks „Ringvaate“ intervjuu ja selle, et naine läks vastuollu sõlmitud lepinguga. Hõrrak aga valmistab ette kohtuhagi. Täpselt samamoodi juhtus Ksenjaga.