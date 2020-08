KÕLVATU KONKURENTS?! Tiina Jantson ähvardab: nõuan konkurendi pankrotti! Ireni Erbi: ta üritab segadust tekitada ja inimesi lollitada 

Jantson ei taha eelmainitud kriminaalmenetlusest rääkida, vaid leiab, et see ei tähenda midagi: „Kui Erbi jätkab edasi kohtuotsuse eiramist, siis tema vastu kriminaalmenetluse algatamiseks on veel mitmeid võimalusi.“

Jantson sõnab ka, et kohtusse tehti avaldus palju varem, kui Erbi registreeris Londonisse firma Magic Monday Production. „Kuna firma ei korralda üritust, vaid inimene selle taga, siis oligi kohtu alla antud Ireni Erbi, kes pidevalt vahetab oma firmasid, aga võistluse käigus reklaamib ennast ainuisikulise korraldajana," ütleb Jantson.

Eelnimetatud 3. juulil 2019 välja antud kohtuotsus on kenasti internetis kättesaadav. Õhtulehe kolmapäeval esitatud küsimusele, miks siiski Erbi väidab, et ta pole Jantsoniga kohtuteed käinud, pole Erbi artikli ilmumise ajaks vastust andnud.

Küll aga jagub Erbilgi konkurendile tublisti kriitikat. „Väga imelik, et see naine [Tiina Jantson] ikka üritab läbi meedia segadusi tekitada ja inimesi lollitada. Mul on nii palju huvitavat tööd üle maailma, samuti projekte ja missisekandidaate ka Eestis. Nii et ei ole aega temast halvasti rääkida ega mõelda kellegi kohta laimuga alustada,“ sõnab Erbi. „Samal ajal, kui ta tegeleb viha ja draama levitamisega, toimusid meil edukalt just Missis Tallinn 2020 ja Missis Estonia Classique 2020 finaalid. Septembris on tulemas Missis Estonia 2020 ja Missis Baltic 2020 finaalid. Proua Jantson võiks proovida samuti oma energia töösse panustada, siis võib-olla õnnestuks ilusal ausal viisil tähelepanu endale saada.“

Pankrotioht on õhus

Jantson lisab, et talle on kümnete rahvusvaheliste iludusvõistluste korraldajate poolt antud litsentsid Eesti esindajate saatmiseks võistlustele. Tema sõnul Erbi väidab, et kuna ühe rahvusvahelise võistluse korraldaja on talle andnud Eesti esindamise litsentsi, et see justkui annab mingi õiguse kasutada Missis Estonia nime. „Selgituseks ütlen, et kõik Eesti esindajad sõites maailmavõistlustele ongi alati kas Miss Estonia või Mrs. Estonia, olenemata sellest, millise kodumaise võistluse raames nad välja valiti. Seega ei saa rahvusvahelise võistluse korraldaja anda Erbile mingit õigust, varastamaks minu võistluse ametlikku nime.“

Jantson lisab: „Erbi eirab kohtutäituri korraldusi, seega ootavad teda nüüd ees karmimad meetmed.“ Jantsoni väitel on Erbi võlgu ka paarile naisele, kes on temaga ilumaailmas koostööd teinud. „Muidugi ei ole nad midagi kätte saanud, kuna Erbi lasi selle endale kuuluva firma kustutamisele saata. 13. augustil saatis minu advokaat Leon Glikman pankrotihoiatuse Ireni Erbile. Kui ta kümne päeva jooksul ei tasu kohtu poolt määratud trahvi ja kohtukulusid, siis algab Ireni Erbi kui füüsilise isiku pankrotimenetlus kohtu kaudu,“ hoiatab Jantson.