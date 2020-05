VIDEO | Lea Dali Lion on õnnelik, sest sai maja müüdud 

"Mul on nii hea meel, et sellest majakesest lahti sain! See läks nii õigesse kohta!" rõõmustab Lea. Rahva lemmikreporter Eda-Liis teab aga maja saamise lugu pikemalt rääkida. "Mu tütrel oli sünnipäev tulemas ja meil ei olnud talle kingitust. Naabrinaine Lea soovis aga oma õuel olnud mängumajakesest nagunii loobuda ja nii oligi meie suur mure murtud!"