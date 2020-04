Kaido Kama jäi Bellingshausenile lõksu: „Kui mingi ime läbi oleks võimalik hommepäev koju sõita, tuleksin mõtlemata.“ 

Te pidite koos Jaan Tättega aprilli alguses koju lendama. Mõlemad olete küll vanad merehundid, aga küllap on siiski suur vahe, kas astuda laeva teadmisega, et ees on ookeaniületus ja mitu kuud kestev kodutee, või minna paarinädalasele purjetamisele rannikumeres ning avastada siis ootamatult, et enam maale ei pääsegi. Esimene ehmatus on nüüd üle elatud, kas laeva sisuliselt vangi jäämine tundub praegu pigem kingituse või pigem karistusena?