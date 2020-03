Mary Kross aitab hädas newyorklasi 

Kunstnikust Mary toimetab vabatahtlikuna Ameerika viiruspuhangu ühes epitsentris New Yorgis, kus toimetab oma Vespa motorolleriga toitu nendele, kes mingil põhjusel ise poodi minna ei saa, vahendab Kroonika.

"Mina ja mu abikaasa oleme jäänud rahulikuks," ütleb Mary. "Kui inimesed järgivad korraldusi, saame sellest üle. See on otsene tulem ülerahvastatusest, planeedi saastatusest ja kliima soojenemisest ning see kriis või restart kestab veel mõnda aega."