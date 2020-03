Heimar Lenk läks kohtuma südame põksudes ja lilledega: „Ikkagi Georg Otsa tütar!“  

Hakkasin selle aasta alguses Vikerraadio nostalgiasaates „Kuldrandevuu“ eetrisse tooma Georg Otsa unustatud laule. Need omaaegsed hitid, mida on viimastel aastatel harva mängitud, on nooremate seas täiesti tundmatud. Kui eetris oli kõlanud Georg Otsa ja Veera Neluse 1956. aasta menulugu „Bajon Carioca“, helistas mulle kuulsa laulja tütar Ülle Malken.