TOP 10 | Õhtuleht esitleb: need on 2019. aasta halvimad laulud!

Illumenium (XIII) – For My Old Friend

Nüüd lõhuti Eesti muusika klaaslagi – ühest küljest tundub video üks Eesti kallimaid läbi aegade, kõik on nagu tõsiselt tehtud, aga siis ei saa enam aru, kas see on ikka päriselt. Kuna Illumeniumi mehed peaksid olema endised Pärnu rokkarid DefRage, keda on minust rohkem ja nad on minust suuremad, siis ma ütlen, et kui see lugu oli naljana mõeldud, siis see ongi meeletult naljakas! Aga kui ei olnud, siis…