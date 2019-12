VIDEO | Viska pilk peale! Valmis Oskar Lutsu ainetel valmiva „Talve“ treiler 

Filmis näeb armastust ja ka vanu Lutsu loodud tegelasi ja paunverelasi. Riina Hein on enda seest üles leidnud võrratu Teele. Esiti oli ta küll rolli osas kahtlev, kuid nüüd kiidab nii platsil olevat sünergiat kui ka režissööri.



Filmis näeb suurt hulka noori näitlejaid, kes on Ergo Kullale varasemast silma jäänud, nii mõnigi neist saab käe valgeks oma esimese täispika filmiga. Nii särab Arno poja rollis Franz Malmsten, Tootsi pojana võlub publikut Karl Robert Saaremäe. Silmapaistev on ka noorte sarnasus omaaegsetele Tootsidele ja Kiirtele.