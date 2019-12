Inimesed „Sa ei unusta eales inimese nägu, kes on su kohal üles-alla õõtsunud.“ Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

INIMKAUBANDUSE OHVER: Virginia Giuffre anus intervjuus Briti üldsust talle toeks olema. „See pole mingi rõve seksilugu, see on lugu inimkaubandusest.“ Foto: AP/Scanpix

„Jäin voodi peale istuma ja tundsin end häbistatu ja räpasena.“ Nii meenutab ameeriklanna Virginia Giuffre 2001. aasta märtsipäeva, mil teda, 17aastast tüdrukut, sunniti astuma seksuaalvahekorda Elizabeth II keskmise poja prints Andrew'ga. Prints eitab süüdistust, Giuffre aga anub, et Briti üldsus teda usuks. „See on lugu inimkaubandusest. See on lugu kuritarvitamisest ja teie kuningriigist.“