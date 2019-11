Inimesed Kas suvaline tapmine või tellimustöö? Kes oli kirjanik Silver Anniko mõrva taga? Katrin Helend-Aaviku , täna, 16:11 Jaga: M

Silver Annikole meeldis teha asju sellepärast, et see on kihvt. Ta oli kõiges ülimalt kirglik – raadiotöös, näitemängude korraldamises, raamatukirjutamises ja talupidamises. Foto: Erakogu

„Silver Anniko elu uurimisel veetlesid mind vandenõud, mis tema mõrva ümber olid. Need tundusid nii põnevad! Neid oli põnev ka uurida,“ räägib kirjaniku elulukku süüvinud Sirje Presnal. Anniko kui kontrastse isiksuse elu üksipulgi lahti harutades tuli päevavalgele ka seiku, mis nii uurijat ennast kui ka lähedasi šokeerisid.