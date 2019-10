PEOGALERII | Legendaarne vene tantsubänd Russkiy Razmer hullutas Eesti publikut 

Russkiy Razmer bänd on loodud 1991. aastal. Praegusesse koosseisu kuuluvad Dmitri Kopotilov ja Igor Lutsenko. Bändi kõige kuulsamad hitid on näiteks "Ю-А-Ю" (Ju-A-Ju), "Звезда разлуки" (Eemaloleku täht), "Ангел дня" (Päeva ingel), "Весна" (Kevad), "Было и прошло" (Oli ja on möödunud) ja "Вот и всё" (Ja ongi kõik).