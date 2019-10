Ameerika rokkbänd X Ambassadors esineb järgmisel aastal Eestis 

Tänaseks päevaks on X Ambassadors välja andnud kolm kauamängivat, neist värskeim "Orion" ilmus tänavu suvel. Bänd on kiiresti tõusnud pop/rokk kategooria suurimate nimede hulka. Selle tõestuseks on kas või singel "Home", mille esitajate hulgast võib leida ka Machine Gun Kelly ja Bebe Rexha kui ka singel "Collider", milles teeb kaasa legendaarne ansamblite Rage Against The Machine ja Audioslave kitarrist Tom Morello.