Nobeli kirjanduspreemia võitsid Olga Tokarczuk ja Peter Handke 

Väljaanne New Republic kirjutas paarile kihlveokontorile viidates, et soosikute hulka kuulusid ka Ljudmila Ulitskaja Venemaalt, Maryse Condé Guadelupe'ist, Olga Tokarczuk Poolast, Ngũgĩ wa Thiong’o Kenyast ning Can Xue Hiinast. Aastaid oli auhinna laureaadiks pakutud Jaapani staarkirjanikku Haruki Murakamit.

Skandaali tõttu taandus akadeemiast mitu liiget, sealhulgas Frostenson, ning organisatsioon sattus patiseisu. Lisaks oli organisatsiooni maine kõvasti kannatada saanud: akadeemiat süüdistati seksiskandaali kinnimätsimises, huvide konfliktis, aga ka Nobeli auhinna kandidaatide nimede lekitamises. Nüüdseks on akadeemia võtnud oma ridadesse mitu uut liiget ning muutnud statuuti. Liikmetel on nüüd õigus ametist taanduda. Lisaks on akadeemial õigus ust näidata liikmetele, kes on sattunud huvide konflikti või kriminaaluurimise alla.