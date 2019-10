Maailmarändur Tom Valsberg: „Me ei ela ajaloo kõige õudsemal, vaid hoopis kõige imelisemal ajal.“ 

Minu arvates on artikli alguses vähemalt tosin teemat, mis vääriks kõva häälega kuulutamist. Kus on kõik need suured uudised ja ajalehtede esikaaned? Miks meedia meile neid positiivseid ja lootusrikkaid uudiseid igapäevaselt esikaantel ei kuuluta, et me saaks tähistada, et progress toimub?! Miks me vaatame uudiseid ja filme, mille tulemusel aktiveerub stressihormoon kortisool, mis tekitab ärevust ja hirmu?

Miks on ajakirja Time kaaneuudis viimase 30 aasta kokkuvõttes olnud üle 70 protsendi seotud vägivalla, terrori, negatiivsuse või õnnetustega? (Sarnast statistikat spekuleerin Õhtulehe esikaantele.) Vastus on ilmselge: negatiivsus ärritab, tõstab tähelepanu ja müüb. 1960. aastatel televisiooni mõju ühiskonnale

uurinud George Gerbner nimetas seda "Õela maailma sündroomiks". Fenomen, kus vägivalda rõhutav massimeedia paneb tarbijaid uskuma, et maailm on palju ohtlikum paik, kui see tegelikult on.

Tema uuringud näitasid, et inimesed, kes vaatavad rohkem telekat, arvavad, et maailm on ohtlikum paik, kui need, kes vaatavad telekat vähem. Sellisel inimesel, kelle ajus on pidevalt aktiivne kortisool, on tendents käia vähem väljas, rohkem muretseda, karta uusi asju ette võtta ja veeta veel rohkem aega kodus telekat vaadates.

Tundub, et meedia negatiivsuses pole aastatega suurt muutunud. Endiselt keskendutakse sõdadele, probleemidele, õnnetustele, kuritegudele, poliitikute jagelemisele, katastroofidele, tulekajudele ja terroriaktidele - kõigele, mis ärritab ja on negatiivne.

Jah, inimajul on komme reageerida negatiivsele tugevamalt kui positiivsele, aga see ei tähenda veel, et seda peaks kogu aeg kandikul serveerima. Kõige negatiivse peale ei pea silma kinni pigistama ja aeg-ajalt on hea kriitilise pilguga maailma vaadata, aga seda pole vaja teha kogu aeg! Pealegi ei saa me üldiselt mitte midagi parata, kui saame teada, et kuskil plahvatas pomm või tulekahjus hukkus neli inimest. Kui me tahame, et inimesed oleksid õnnelikumad, lootusrikkamad ja tervemad, siis need õudsed pealkirjad võiks olla surmakuulutustesuurused pisikesed kuubikud, mitte esikaaned. Eks need, kes tahavad, siis loevad. Küll olulistest asjadest räägitakse, aga kärbsest elevandiks suurendatud ahastus vähemalt ei karjuks kõigile näkku.

Millega siis tasakaalustada seda negatiivset, mis maailmast vastu kajab ja stressihormoone toidab?

Vaata vähem negatiivseid uudiseid ja vägivaldseid filme ning leia muid viise meelelahutuseks. Otsi arengu ja progressiga seotud uudiseid või vaata kasvõi Youtube’ist naljakaid kassivideoid, et huumori abil tõsta serotoniini- ehk õnnehormoonitaset. Muretsemine on lihtsalt hoolimine usalduseta. Praktilisem oleks mõelda sellele, mida sa ise praegu teha saad, et teha maailmast parem paik.