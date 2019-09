GALERII | 200 teost Jaan Manitski erakogust rändas ERMi näitusele 

Päev enne Tartu näituse avamist käis Manitski mööda oma Viinistu valdusi, et vaadata, millised taiesed on sealt Eesti Rahva Muuseumisse reisinud. „Olid küll mõned valged laigud seintel,“ muigas ta. „Aga enamasti on kõik tühjad kohad seal juba täidetud.“

Manitski on öelnud, et 99 protsenti tema kogust on ostetud lihtsalt meeldimise järgi ja alles hiljem on aluseks olnud kunstiajaloost ülevaate andmine. Tal ongi olemas kõik eesti kunsti põhiautorid, suunad ja koolkonnad nii enne kui ka pärast sõda. Loomulikult on mõni veidi rohkem ja mõni vähem esindatud. Paljude maalide omanikuks oleksid rõõmuga kõik Eesti riiklikud kunstimuuseumid. Manitskil näib olevat lausa eriline kunstivaist, sest tihti on ta osanud ka keskpäraselt autorilt osta oma kogusse suurepärase töö.