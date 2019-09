Oscar tulekul? Joaquin Phoenixi „Jokker“ pälvis Veneetsias 8minutilise ovatsiooni 

New York Posti teatel olid laupäevaõhtusel linastusel kohal nii lavastaja kui ka peaosatäitja. Kui Phoenixi nimi lõputiitrites ekraanile ilmus, kostsid publiku seast braavohüüded. Ovatsioonid kestsid lehe andmeil kaheksa minutit ning mitmed kriitikud on andnud „Jokkerile“ maksimumpunktid.

44aastane Joaquin rääkis pressikonverentsil, et eiras kõiki varasemaid Jokkeri kujutamisi. 2008. aastal kehastas Batmani vaenlast filmis „Pimeduse rüütel“ Heath Ledger, kes suri mõned kuud hiljem ravimite üledoosi tagajärjel. Jokkeri rollis on nähtud ka Cesar Romerot, Jack Nicholsoni ja Jared Letot. „Ma ei viidanud selle tegelaskuju ühelegi varasemale versioonile,“ ütles Phoenix. „Oli lihtsalt tunne, et mõnes mõttes on see meie endi vaimusünnitis.“