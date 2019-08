TOP 8 | Tim Bluz: mehed nägid seekord roosiaia vastuvõtul tavapärasest rohkem vaeva 

Üks väga stiilne ja omavahel harmoneeruv paar. See muinasjutuline sinine on hästi ära kasutatud, aga samas väga ohtlik toon, sest pisike eksisamm ja see muutub palju odavamaks. Inimesel peab olema väga peen stiilitunnetus, et õiget tasakaalu leida ja selle tooniga hakkama saama. Liis Lemsalu näiteks kannab seda värvi regulaarselt ja temalt saab palju õppida. See paar kandis ka sinise välja. Lühendatud pintsak rõhutab figuuri ilusti ja lisab elegantsust. Loomulik jumestus ja soeng mängivad kaasa ja ei võistle kleidiga, mis on selle konkreetse värvitooni puhul väga oluline.