Katrin Lust ehmatas: mõtlesin esimest korda elus, et detektiivid on palgatud mind jälitama 

14. augusti õhtul kella viie paiku kõndis Katrin Lust ringi Tallinna vanalinnas, kui avastas, et on telefoni maha unustanud. Ta suundus lähimasse kohta, kus saaks interneti kasutada: Sauna ja Väike-Karja tänava nurgal asuvasse lokaali Drink & Grill Bar, et seal arvuti avada ja telefoni kohta sõnum teele saata.