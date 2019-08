Naiskoomik Sarah Silverman sai rassismiskandaali tõttu kinga 

„Nad palkasid uue inimese, kes on küll imeline, kuid kes ei ole julgenud kunagi riskida,“ ütleb Silverman ning lisab, et see tegi teda tõesti väga kurvaks.

Naine kahetseb enda tegu täielikult ning tegelikult ta lootis, et sketš aitab võidelda rassismi vastu. „Ma tean, et see oli vale. Ma olen õigupoolest liberaalsete maailmavaadetega. Ma olin n-ö „liberaalses mullis“, kus ma arvasin, et sketš aitab rassismi vastu võidelda, kasutades rassismi relvana,“ selgitab naine.

„Twitteris on minust siiani kontekstist välja võetud pilte, kus mul on blackface. Ma säutsusin sellest siis, kui Twitter oli veel uus asi ning inimesed, kes mind jälgisid, vaatasid seda saadet,“ ütles ta. „Ja nüüd on need pildid igavesti Twitteris, jättes mulje, et ma olen rassist. Ma kahetsen seda väga!“ ütles ta mõista andes, et see on tema kõige kahetsusväärsem nali.