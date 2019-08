VIDEOINTERVJUU | Peep Vain: vahel on küll vastik mõelda, et olen keskealine mees, no hea et veel vanur ei öelda 

On ju nii, et hiljemalt keskeas kerkivad üles mitmed küsimused, millele inimene pole seni tahtnud või osanud vastata. Kuhu olen oma eluga jõudnud? Kui rahul ma olen? Mida ma vajan ja miks? Kuidas mõjutab mind mu minevik? Milliseid vigu olen teinud? Mis on saanud minu unistustest ja mis on veel ees?

Endaga dialoogi astumine, järjest parem endast arusaamine ning oma tõe otsimine aitavad meid teadlikult nii elu keskpaika jõuda, kui ka sellest terve nahaga läbi navigeerida. Autasuks on kergem ja parem elu. Oma teises raamatus kirjeldangi peamisi elu keskpaigaga seotud väljakutseid ja lahendusi. Lisaks neile jutustan ka mitmeid isiklikke lugusid. Kõik see kokku

võimaldab lugejal keskenduda omaenda elule ja märgata lootusrikkalt võimalusi, kuidas kogeda üha suuremat rahuolu ja rõõmu.

Jagan raamatus lahkelt tükikesi endast. Mulle meenub 15 või 20 aasta tagune audiokoolitus ühelt õpetajalt, kelle nimi on Brian Tracy, kes on minust 25 aastat vanem. Mina olin 25-aastane ja tema oli siis meie praeguses vanuses. Ta ütles seal kihvtid sõnad: „Inimene ei saa ennast lugeda enne täiskasvanuks, kui ta on oma vanematele andeks andnud kõik, mida nad on teinud ja tegemata jätnud“. See lause kummitas mind pikalt. Loomulikult, ega ma nooremana ei saanud sellest päris täpselt aru, aga meelde ta mul jäi.

Eriti läks mulle raamatut lugedes korda vanemate ja laste teema. Olen täpselt sama tunneteskaala läbi käinud ja leidsin sealt nii mõnegi vastuse üsna valulikule teemale.

Jah, teema on ka minu jaoks hästi isiklik. Kui inimene on vanemate peale tige, siis kaudselt on ta enda peale mingis osas tige, sest geneetiliselt ja kasvatuse mõttes oleme vanematelt, mitte palju, aga väga palju saanud. Ajapikku olen minagi jõudnud veendumusele, et vanemate täielik vastu võtmine just sellisena, nagu nad on, on parim kingitus, mida endale ja neile teha. Mida varem, seda parem – soovitatavalt siis, kui vanemad on veel elus.

Lapsena tunduvad vanemad meile jumalatena. Nad on targad, suured, heatahtlikud, hoolivad. Mida vanemaks me saame, seda enam hakkame tajuma nende inimlikkust, ebatäiuslikkust ja ekslikkust. Murdeeas lähevad asjad reeglina hullemaks, hiljem jälle paremaks. Tundub, et Mark Twaini kuulus tsitaat oma isa kohta peab üsna hästi paika: „Kui ma olin neliteist, oli mu isa niisugune lollpea, et ma suutsin teda vaevu taluda. Kui sain 21, olin üllatunud, kui palju see vana mees on viimase seitsme aastaga targemaks saanud.“

Selles, et murdeealine oma vanematele vähe viltu vaatab ja neid häbeneb, pole midagi erilist ega imelikku. Tegu on üsna loomuliku osaga iseseisvaks saamisel ja enese lahti haakimisel vanematest. Kui aga inimene veel täiskasvanuna tunneb, et mõned ema-isa iseloomujooned või käitumine pole talle vastuvõetav, siis tasub sellele tõsiselt tähelepanu pöörata. Olen seda seoses oma vanematega ka ise varem raskemalt, hiljem kergekujuliselt kogenud ja märganud, kuidas see on meie suhteid rikkunud ja kõigile meelehärmi teinud.