HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Estraaditäht Merle Lilje 44 aastat laval ja abielus: mul on tohutult vedanud! 

"Hommikusöök staariga" Ragù restos - Merle Lilje, Anu Saagim Foto: Rauno Vahtre

"Hommikusöök staariga" Ragù restos - Merle Lilje, Anu Saagim Foto: Rauno Vahtre

"Ragú on raguu, madalal temperatuuril küpsetatud toit. Aga miks just Raguu? Aga sellepärast, et raguu on maitsev ja tervislik," selgitab kohvik-resto omanik Vadim Pärn. "Raguu sõnas on tunda soojust ja hubasust. See on igapäevane toit ning sobib kõigile pereliikmetele. Raguu teeb kõhule pai ja tuju teeb heaks."