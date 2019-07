Üritused FOTOD | Eda-Ines Etti: kunagi pakuti mulle telesse ilmatüdruku kohta, aga tundsin, et see töö pole mulle Reelika Vaiksaar | Video: Tiina Kõrtsini , täna, 00:02 Jaga: M

Eda-Ines Etti Investeerimisfestivalil 2019 Foto: Tiina Kõrtsini

„Mul on elus olnud aegu, mil tegin kõike, mida pakuti, kuid see on läbipõlemise koht. Nüüd ütlen paljudele projektidele ei. Asjad õnnestuvad paremini, kui teed midagi, millesse ka ise usud ja mida tahad teha – nii tuleb hoopis teine kvaliteet,” veenab Eda-Ines Etti investeerimisfestivalil. Ning meenutab, kuidas kunagi pakuti talle Kanal 2 ilmatüdruku rolli. „Aga tundsin, et see töö pole mulle!” Publik naerab tunnustavalt.