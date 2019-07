Inimesed Tunne Kelam: Venemaa on praegu maffiariik, kus julgeolekuorganid võtavad tegeliku võimu üle Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga: M

Tunne Kelam. Rauno Vahtre

„Kui palju on iseseisvaid inimesi – kui me räägime vabadusest? Vabadus on iseseisvus – eesti keeles väga hea sõna: seisa ise oma jalgadel. Aga kui palju inimesi sõltub riigi abist, Brüsseli abist? Ega oskagi enam muidu elada!“ arutleb Tunne Kelam. Ta lõpetas just töö Euroopa Parlamendis. Järgmisel kolmapäeval, 10. juulil saab Tunne Kelam 83 aastat vanaks.