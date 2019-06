Heimar Lenk naaseb 30aastase pausi järel raadiosse: televisioon ja raadio on mulle alati hingelähedased olnud 

Tänavu märtsis toimunud riigikogu valimistel uuest koosseisust välja jäänud keskerakondlane Heimar Lenk on seadnud sammud tagasi raadiosse. „Ma ei ütleks, et otsus on tulnud, ta on kogu aeg olnud, aga vahepeal oli lihtsalt elu teine – poliitika ja riigikogu. Kokku kakskümmend aastat, aga raadio ja televisioon on alati väga hingelähedased olnud. Nüüd oli siis võimalus,” sõnab Lenk.

Lengi sõnul meenutatakse raadioretkel ajaloosündmusi, mis kulgesid küll omasoodu, kuid andsid tõuke mõne populaarse šlaagri sünniks või said nende taustamuusikaks. „Mul on saade üles ehitatud niimoodi: muusika pluss ajalugu. Muusika on alati seotud mingite mälestuste, meenutuste või läbielamistega. Pluss ajalugu ise tingib selle,” sõnab mees.

„Näiteks eesti keeles on lugu „Imeilus suvepäev”, inglise keeles „Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini”. See laul loodi siis, kui naistele tulid bikiinid, aga nad ei julgenud nii-öelda paljalt randa minna, peitsid ennast. Palju teisi laule on tulnud näiteks Vietnami sõjaga seoses,” toob ta näiteid.

„Meie nooruse ajal oli Inglismaa raadiojaam Luxemburg, seda me kuulasime ja selle järgi joondusime. Keskkooli lõpuklassides kuulasime ka Rootsi piraatraadiojaama Nord, kolmapäeva õhtul tuli top 20, kirjutasime kõik üles ja siis järgmisel päeval koolis arutasime, kas oli õige, et selline lugu tuli esimeseks,” meenutab Lenk noorusaega.

Esialgu teeb Lenk kümme saadet. Kuigi mees on raadiost eemal olnud kolmkümmend aastat, tunneb ta ennast kindlalt. Vahepeal on ta üht-teist teinud Lõuna-Eesti kohalike raadiotele, kuid seitse aastat on ta olnud ka Tallinna Televisiooni ekraanil saatega „Meedia keskpunkt”. „Ma tunnen ennast eetris hästi ja tugevalt!” sõnab ta kindlalt.

Mis saab aga tema saatest TTV ekraanil? Lengi sõnul peaks saade praeguse seisuga siiski septembri teisest poolest jätkuma, kuid möödunud nädala sündmuste valguses, kui kahe päevaga koondati kaheksa inimest, ei ole ka tema kindel, mis selle jaamaga üldse saab. „See on küsimärk,” sõnab Lenk.