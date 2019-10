ÕL ARHIIVIST | TOOMAS PAUL: „Huumorisoone olemasolu tundub olema Jumala üks põhiomadusi.“

„Teatud nihestusega maailma vaatamine ongi nali ja Jumalal, kes näeb kõike, peaks olema eriti naljakas vaadata inimeste tegemisi,“ leiab teoloog ja vaimulik Toomas Paul, et enesestmõistetavalt on Jumalal huumorisoont.

Paavst tunnistas hiljuti, et põrgut igavese piina mõttes pole olemas.

Ma ei ole paavsti väidetega nende õiges kontekstis tutvunud, nii et ma saan vastata ainult oletamisi, aga see on taeva mõtestamise loogiline tulemus. Juba ammu leiti, et taevasse pääsemiseks ei pea olema kristlane, rääkimata siis sellest, et ainult katoliiklased pääsevad taevasse. Jumala silmis leiavad armu ka need, kes pole kunagi kristlusega kokku puutunud.

Loosung „Armasta oma vaenlast“ tundus kunagi ju ilmvõimatu, aga nüüd ollakse seisukohal, et Jumalal ei ole vaenlasi ja milleks talle sel juhul põrgu? Põrgu võib olla vaid pedagoogiline hirmutusvahend nagu jõuluvanal oli vanasti vitsakimp.