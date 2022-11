KAS OLED RAHUL? Selgus „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ võitja

Finaali jõudsid lisaks Anastasiale veel tajuja Brigit ja tarokaartide meister Anatoli. Võitja sai auhinnaks 3000 eurot.

Esiteks tuli finalistidel oma võimete abil selgeks teha, millistel saates vabatahtlikena osalenud paarikestel on armusuhe. Anastasiale ütlesid kaardid tõtt, kuna tema sai aru, et lapseootel naise selja taga ei seisa kõhubeebi isa. Brigit tunnistas, et ta pole finaaliks valmistunud ja tema sooritusse sekkus Anu Saagim, kes käsutas naised toolidelt püsti tõusma. Brigit lükkas aga välise abi tagasi ja suutis samuti tuvastada, et raseda naisega pole kaasas tema abikaasa.

Õpetaja Ervin pani mehed ja naised täpselt paika, aga Anatoli ajas oma jonni edasi ja talle see asetus ei sobinud. Tema juhendaja Ervin viis ta pärast põrumist ukse taha vestlema.

Teise ülesandena pidid finalistid kirjeldama enda ees tagurpidi seisvaid fotosid, millel oli kujutatud žüriiliikmeid ja neid endid. Anatoli tundis end kiiresti ära. Ka tajus ta, kes teistel fotodel umbkaudselt olla võiks. Brigit aga ei tunnetanud, et ühel fotol on tema. Küll aga sai ta mingil müstilisel moel aru, et ühel fotol on Merily. Anastasia rääkis enda foto taga seistes väga täpselt enda elust ja tõdes: „See inimene on minu moodi.“ Nähes, et see ongi tema, puhkes ta nutma.

Kohtunike ridades olid finaalsaates Anu Saagim, Ants Rootslane, Merily Timmer ja reikimeister Toomas.

„Eesti selgeltnägijate tuleproov“ alustas uue hooajaga septembris. Sarja juhtis Eve Kallaste, kes rääkis samal kuul Naistelehele, et ta on sel hooajal osalejate kaudu mõistnud, et selgeltnägemine, nõiandus ja tunnetamine on muutuste teel – see teiseneb nüüdisaegsemaks. „Osalejate ümber on vähem butafooriat ehk sulgi-keepe-maalinguid, sest nad tunnevad end niigi enesekindlalt. Uutest osalejatest on jäänud mulje, et nad on vähem visuaalse nõiakunsti tegijad ja rohkem elustiilijuhendajad.“