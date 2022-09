"Selgeltnägijate tuleproovi" saatejuht Eve Kallaste: olen küll skeptik, aga on juhtumeid, mida ma seletada ei oska

Veel eelmisel hooajal oli Merily Timmer õpilase rollis. Aga andeka naise teekond on olnud esoteerikas nii ladus, et sedakorda aitab ta parimat otsida õpetajana. „Õpetaja saab õpilast aidata. Aga keegi midagi ette ei ütle. Osalejal tuleb ülesanne endal ära lahendada. „Eesti selgeltnägijate tuleproov“ on selles mõttes puhas,“ selgitab Merily saate telgitaguseid.