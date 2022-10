VIIMASE AJA UFOSÜNDMUSTE ÜLEVAADE: maavälised objektid jälgivad sõda Ukrainas. Eestis võtsid tulnukad mehe kaasa

Sõja algusest alates on lennuliiklus Ukraina õhuruumis väga tihedaks muutunud. Ukraina teadlased ütlevad, et tegu ei ole üksnes Vene hävitajatega. Sõjakolde kohal on märgatud suurt hulka ülikiirelt liikuvaid lennuvahendeid, mis teadlaste kinnitusel ei ole maist päritolu. Nad on ufodele juba ka töönimed pannud – Kosmilised ja Fantoomid. Igor Volke ei kergita kulmugi. „See, et Ukrainat „kõrgemalt“ jälgitakse, on teada,“ sõnab ta.