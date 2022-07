„MIS MUSS ON?“ | Muusik ja tiktokker Artjom Savitski: olen selleks küps, et lähiaastatel isaks saada

„Mina soovitaks, et kui sul on võimalus, ole mingi 25nda eluaastani vallaline. Saa aru, mis sulle meeldib – mida sa üldse elult tahad ja millega tegeleda. Sellepärast, et armastus teise inimese vastu algab ikka armastusest iseenda vastu. Kui sa pole iseendaga rahul, siis sa ei saagi kedagi teist täisväärtuslikult armastada,“ soovitab tiktokker ja muusik Artjom Savitski Õhtulehe saates „Mis muss on?“ liiga noorelt mitte suhtesse tormata.