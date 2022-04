Meditsiiniäri tippjuht Kadi Lambot: kogu arstiabi ei jaksa riik kinni maksta, arve tasumisel peab osalema ka inimene oma rahakotiga

„Naiste probleem on see, et tihti paneme me ise endale ette klaaslagesid. Arvamus, et ainult keegi teine laob neid meie teele, on ülepaisutatud,“ ütleb Kadi Lambot, arst, ettevõtja ja tippjuht, kes on muu hulgas olnud aktsiaseltside Eesti Ajalehed, Maaleht ja Tere eesotsas, aga töötanud ka Haigekassas. Praegu on Lambot hoogsalt laieneva erameditsiini ettevõtte Confido üks omanikke ja juhatuse liige.