Elevantjalaga Merlin särab vaatamata kohutavale haigusele: TikTok tõi mind depressioonist välja  

„TikTokis kommenteeritakse, et olen nii tubli ja särav, ning öeldakse, et ka nad ise tahaks nõnda särada. Ka peetakse mind eeskujuks. Olen nii tänulik neile inimestele, kes võtavad mind nii, nagu olen. Siiski on kirjutatud mulle ka soovitusi, et peaksin enda jala otsast lõikama, või on avaldatud lootust, et see mädaneb otsast,“ räägib Merlin Riik (27), kes peab igal hommikul ärkama koos hirmutava tõvega. Ja nii elu lõpuni.