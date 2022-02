ÕL TV | Kaidi Klein: selle filmi peaks küll ära vaatama kõik naised, kes kardavad vananemist! 

Lydia Rahula on hinnatud koorijuht, laulupidude dirigent ja muusikaõpetaja. Tema elutöö on Tallinna Poistekoor, kus Lydia taktikepi all on härrasmeesteks sirgunud mitu põlvkonda poisse. Tundub ka uskumatu, et Lydia käib kaheksandat aastakümmet, ta on ülimalt vitaalne ja pakatab energiast. Siin polegi muud kui tõdeda, et särtsaka Lydia puhul on vanus ainult number. 24. veebruari õhtul ETV ekraanile jõudva eluloofilmi „Lydia“ autor-stsenarist Kaidi Klein tõdeb, et võrreldes Rein Rannapiga oli Lydiaga hämmastavalt lihtne koostööd teha.

