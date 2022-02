ÕL TV | Tõnis Rahula: lapsed klammerduvad Lydia külge nagu kärbsed liimipaberile 

24. veebruaril tasub end teleri ette sättida, sest on, mida vaadata. Kell 21.20 esilinastub ETVs dokumentaalfilm „Lydia“, mis sobib ideaalselt vabariigi aastapäeva õhtusse, kuna viib vaataja 2019. aasta laulupeo telgitagustesse. Huvitav on jälgida, mida üks Eesti värvikaimatest dirigentidest, Lydia Rahula neil päevil läbi elas. Lisaks on ta lihtsalt väga äge naine! Tundub uskumatu, et ta käib kaheksandat aastakümmet. „See film on heas mõttes härrasmeeste vabriku entusiastliku juhi portree, mis pakatab energiast ja särast, mida ei saa jagamata ega näitamata jätta,“ kommenteerib filmi autor Kaidi Klein.

Aga, mida on öelda tulesädemest naise kohta tema abikaasal Tõnisel ja poeg Tomil, seda vaata meie videost, mis sai tehtud portreefilmi „Lydia“ esilinastusel!