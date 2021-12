Ajakiri Time kuulutas Elon Muski aasta inimeseks 

„Aasta inimese tiitel märgib mõjukust, ja vähe on inimesi, kel on elule Maal ja võimalik, et ka väljaspool Maad, olnud rohkem mõju kui Muskil,“ kirjutas Time'i peatoimetaja Edward Felsenthal. „Musk ei tõusnud 2021. aastal mitte üksnes maailma rikkaimaks inimeseks, vaid ehk ka rikkalikemaks näiteks tohutust nihkest meie ühiskonnas,“ vahendab CNN.com.

Briti leht The Guardian teatel on Time'i otsust Ühendriikides teravalt kritiseeritud, kuna Musk on vastu välja pakutud nn miljardärimaksule. Tehnoärimees maksis koos teiste prominentsete superrikastega aastail 2014-2018, mil tema rikkus tohutult kasvas, makse vaid 3,27% jagu. Senaator Elizabeth Warren säutsus Twitteris, et Time'i otsus rõhutab vajadust maksureformi järele, „et aasta inimene tõesti makse maksaks ja teiste ülejäänute kulul ei parasiteeriks“.