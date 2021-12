Tarmo Soomere: „Elame peaaegu paradiislikus kohas. Kui Gröönimaa jääkilp jätkab sulamist, muutub meie piirkond paljudele atraktiivseks. Realiseerub rändesurve.“ 

Tarmo Soomere Foto: Erki Parnaku

„Umbes seitse aastat tagasi öeldi, et praegune kliimamuutus on inimtekkeline tõenäosusega 95 protsenti. Nüüd on see tõenäosus üle 99 protsendi. Mängida selle peale, et kliimamuutus ei ole inimtekkeline, on enam-vähem sama hea, kui olla kindel, et saan järgmises bingolotos peavõidu,“ tõdeb mereteadlane ja matemaatik, Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere. Piirid, riigipiirid, eetilised piirid meie sees ja meie ümber tänases turbulentses maailmas said seekordse vestluse märksõnadeks, millele punase pastakaga ringi ümber tõmbasime, et mitte neist väljuda ja jutuajamist harali ajada, kuna pole vist valdkonda, milles akadeemikul oma seisukohad ja vaated puuduksid.