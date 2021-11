Vampiirilood said suurema hoo sisse „Videviku“ tulekuga, kuid õnneks Lydia Kangi „Oopium ja absint“ (Rahva Raamat, 2021) päris samasse kategooriasse ei maandu (või vähemalt ma arvan – ma ei ole lugenud ega näinud ühtegi „Videviku“ osa). Vampiire selles teoses ei romantiseerita, pigem on tegu põneva detektiivilooga, mille põhitegelaseks on Tillie, jõukast perekonnast pärit noor naine, kelle õde leitakse ühel päeval surnuna. Asja muudab kurioosseks fakt, et tema kaelal on kaks pisikest torget. Peagi sureb samal viisil veel mitu inimest. Kuna äsja on ilmavalgust näinud Bram Stokeri romaan „Dracula“, hakkavad ringlema jutud, et vampiirid on päriselt olemas... Või oli tapetutel midagi ühist?