KATKEND RAAMATUST | Noor naine leitakse surnuna, kaelal vampiirihammustust meenutavad torkehaavad. Kas mõrvar on tõesti vampiir? 

Foto: Erakogu

On aasta 1899 New Yorgis. Noore rikka pärijanna Tillie Pembroke’i õde leitakse surnuna, verest tühjaks jooksnud ja kaelal vampiirihammustust meenutavad torkehaavad. Äsja on trükivalgust näinud Bram Stokeri romaan „Dracula“ ja Tillie kujutlusvõime jõuab võimatule järeldusele: mõrvar on vampiir. Aga see pole ometi võimalik – või siiski on?