Christopher Nolani järgmine film täitub Hollywoodi superstaaridega 

Varasemalt oli välja kuulutatud, et teose nimitegelast hakkab kehastama Cillian Murphy, kes on ennegi Nolaniga koostööd teinud: „Pimeduse rüütli“ triloogia, põnevik „Inception“ ja sõjafilm „Dunkirk“.

Siiski otsib Nolan näitlejaid ka väljastpoolt enda turvalist tutvusringkonda. Oppenheimeri naist Katherine'i hakkab kehastama Emily Blunt. Nüüd on aga nimistuga liitunud veelgi kaks uut suurt nime: Robert Downey Jr. ja Matt Damon.

Blunt on kohalikule kinosõbrale tuttav õudusseeriast „Kena vaikne kohake“. Robert Downey Jr. on juba aastaid Marveli filmides Raudmeest kehastanud, tema seni viimaseks kinofilmiks on jäänud aga üpriski kesine „Dolittle“. Matt Damonit võib praegugi suurtel ekraanidel näha, sest kinodes jookseb ajalooline draama „Viimane duell“.